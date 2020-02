Jetair bedient nu St. Maarten en Curaçao

Share This





















PHILIPSBURG/WILLEMSTAD — In een uur en twintig minuten van Princess Juliana International Airport naar luchthaven Hato op Curaçao. Dat kan nu twee keer per week met Jetair Caribbean. Op woensdag en zondag vliegt Jetair met een Fokker 70 tussen Curaçao en St. Maarten.

“Een jongensdroom is uitgekomen,” zegt zakenman Antonio ‘Tony’ Ribeiro over de inaugurele vlucht van Jetair, gistermiddag naar St. Maarten. Breed glimlachend poseert de eigenaar van de nieuwe Curaçaose luchtvaartmaatschappij United Caribbean Airlines BV, licentiehouder voor Jetair Caribbean, met de piloot, crew en management voor het toestel op Princess Juliana International Airport. CEO Robert Maas vertelt trots dat de Fokker 70 toebehoorde aan KLM en dienst deed als Cityhopper, totdat het toestel door een maatschappij in Zuidoost Azie werd gekocht. “Dit toestel is perfect onderhouden, heeft relatief weinig vlieguren en verkeert in zeer goede staat,” zegt Maas glunderend. “Er is plaats voor tachtig passagiers. De stoelen staan niet dicht op elkaar, er is veel beenruimte.”

De 75-jarige Ribeiro was al ruim tien jaar met pensioen toen Insel Air wegviel en daarmee de intereilandelijke luchtverbinding beperkt werd. “Daar moet een oplossing voor komen,” dacht Ribeiro. Ervaring in de luchtvaart heeft hij niet, maar dat weerhield hem er niet van plannen voor een nieuwe Curaçaose luchtvaartmaatschappij te ontvouwen. “Ik ben zakenman,” benadrukt hij. Om er meteen aan toe te voegen, dat hij meer is dan alleen een geldschieter. “Geld komt op de laatste plaats. Het voornaamste is een goed team, dat je beschikt over mensen met kennis van luchtvaart, en die bekend zijn met de eilanden.” Hij heeft de juiste mensen om zich heen, zegt Ribeiro met een knipoog naar Maas.

Robert Maas is voormalig Cash & Treasury manager bij Insel Air. Zowel hij als Ribeiro zeggen met klem dat Jetair geen tweede Insel Air is. “Jetair is totaal anders,” benadrukken beiden. “Dit bedrijf heeft een solide basis en niet de ambitie om snel te groeien. We beschikken nu over twee vliegtuigen, waarvan er een in de lucht is en de ander als back-up dient. In geval van nood, als het toestel niet kan vertrekken, kan het vervangend toestel binnen twee uur ter plaatse zijn.”

St. Maarten stond aanvankelijk niet op de planning als bestemming. “Maar er was veel vraag naar,” zegt Maas. “We besloten ons toestel in te zetten op die routes waar er behoefte is aan extra capaciteit. Toen we de proef op de som namen met een aantal chartervluchten naar St. Maarten, was de respons overweldigend.” Ribeiro heeft er het volste vertrouwen in. “De samenwerking met de crew op St. Maarten is uitmuntend.” Daarmee doelend op de team van de afhandelaar Juliana Airport Handlers op St. Maarten.

Als ze het over de toekomst hebben, spreken Ribeiro en Maas over ‘stappen’. De routeplanning stapsgewijs uitwerken, niets overhaast doen, servicegericht en efficient te werk gaan, dat is wat Maas over ogen heeft. Samenwerking met andere maatschappijen op nieuwe routes, het kan allemaal, zegt hij, maar ‘stap voor stap’ en volgens duidelijke afspraken. Punctualiteit is voor Jetair het hoogste goed, aldus de directie. “Reizigers moeten erop kunnen vertrouwen, dat hun vliegtuig op tijd vertrekt en dat zij tijdig op plaats van bestemming aankomen.”



Bekijk de mooie landing over Maho Beach van het Jetair Fokker 70 toestel met staartnummer JH-JAC op zondag, 02-02-2020, een datum met een doel: het vervullen van een jongensdroom>>>

