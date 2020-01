Sygnus neemt aanzienlijk belang in Aruba Wine & Dine

Share This























ORANJESTAD — Eén van de toonaangevende horecagroepen van Aruba, Aruba Wine & Dine, is een strategische alliantie aangegaan met Sygnus, een Jamaicaanse regionale investeringsgroep, via zijn private equity-fonds, Sygnus Deneb Investments.

Sygnus heeft een aanzienlijk belang genomen in Aruba Wine & Dine om de voetafdruk van het bedrijf te vergroten en zijn aanwezigheid in het Caribisch gebied te verdiepen. “Sygnus erkent Aruba als een stabiele economie met een sterke horeca sector en Aruba Wine & Dine, een belangrijke speler in deze branche met 9 restaurants, 1 pianobar en een catering bedrijf, biedt een aantrekkelijke investeringsmogelijkheid”, aldus Dr. Ike Johnson, Executive Vice President en mede-oprichter van Sygnus.

Sygnus maakt deel uit van de groep investeerders die twee jaar geleden de Van den Tweel-groep supermarkten op Aruba (Ling & Sons), Bonaire en Curaçao heeft overgenomen. “De combinatie van de sterke aanwezigheid van Aruba Wine & Dine in de horeca, gekoppeld met de financiële kracht, expertise en unieke regionale relaties van Sygnus, zullen leiden tot een sterk partnerschap en de realisatie van verschillende synergieën, zoals lagere inkoopkosten, robuustere logistiek en nieuwe groeikansen. Als gevolg hiervan zal Aruba Wine & Dine de kwaliteit van zijn producten en uitmuntendheid in service aan de lokale gemeenschap en de toeristische sector verder verbeteren. Bovendien zal deze alliantie meer innovatie bevorderen, wat de klantervaring en het concurrentievermogen in de horeca zal vergroten ”, aldus Kevin Slangen, Directeur van Aruba Wine & Dine.

Aruba Wine & Dine werd bij de oprichting van deze internationale alliantie bijgestaan door The Curaçao Financial Group N.V. (CFG), dat gespecialiseerd is in fusies en overnames, bedrijfsfinanciering en bedrijfswaarderingen.

Sygnus is één van de toonaangevende alternatieve beleggingsmaatschappijen in het Caribisch gebied met financiële maatoplossingen, waaronder particulier krediet, privaat vermogen en onroerendgoedinvesteringen. Sygnus biedt ook vermogensbeheer, investeringsbankieren en belastingadviesdiensten aan klanten in de hele regio.