Caribbean Business Hub ondernemers: “Together we make Sint Maarten Great again!”

De volgende bijeenkomst van CBH is in mei gepland. Geinteresseerden (ondernemers en investeerders) kunnen contact opnemen en zich aanmelden www.Caribbeanbusinesshub.nl

Voorzitter van CBH en financieel expert, de heer Nico de Visser, verwelkomde het gemixte gezelschap van entrepeneurs en wenste iedereen een succesvol en gezond 2020. Hij lichtte kort voor CBH de visie en doelen voor dit jaar toe. Er zal meer aandacht zijn voor ondernemers in het Caribisch Gebied die willen handelen met Europa of samenwerking zoeken met partners uit Nederland. Vervolgens heette de gevolmachtigde Minister de aanwezigen namens Sint Maarten welkom en benadrukte ook de kansen voor samenwerking binnen het Koninkrijk.

DEN HAAG — Vrijdag 31 januari vond de nieuwjaarsbijeenkomst van Caribbean Business Hub plaats bij Het Kabinet van de gevolmachtigde Minister R. Violenus van Sint Maarten in Den Haag. De bijeenkomst stond in het teken van het bevorderen van samenwerking tussen ondernemers van Sint Maarten en entrepeneurs uit Nederland om het land Sint Maarten zo snel als mogelijk op te bouwen na de orkaan Irma.

to read our premium articles