Covidist Richardson dringt er bij regeringen op aan om op feiten-gebaseerde beslissingen te nemen

BALTIMORE / PHILIPSBURG – Landen hebben goed geïnformeerd leiderschap nodig en ze moeten op feiten gebaseerd medische beslissingen nemen. Dat is de boodschap van luitenant-kolonel Dr. Leonard (Lenny) Richardson, een COVID-19-onderzoeker uit Anguilla die momenteel werkt in het Johns Hopkins Hospital in Baltimore.

“Het coronavirus is niet nieuw; COVID-19, ook wel bekend als SARS-CoV-2, is echter nieuw en nieuw voor de mens. We zijn niet COVID-vrij”, zegt Richardson. “Maar de vraag is: houden we de wereld buiten of stellen we ons open? Hoe zal onze economie anders overleven?”

“Er is veel verkeerde informatie over dit virus. Sommigen zeggen dat het door de mens is gemaakt. Met de convergentie van gentherapie en kiemlijntherapie, hebben we nu de mogelijkheid om de software van de natuur te bewerken met gene drives zoals CRISPR en genoombewerking. Momenteel is er geen dergelijk bewijs van genetische interventie. De vraag is echter niet meer of het kan worden gedaan, maar of het in dit geval is gedaan? De huidige gedachte is dat de Pangolin, een Chinese luiaard, de incubatie van COVID-19 mogelijk heeft vergemakkelijkt, die vervolgens op de mens oversprong. ”

Het beperken en beheersen van de risico’s, het langzaam heropenen van de economie totdat er een vaccin beschikbaar is en het opleiden van mensen zijn enkele van de dingen die hun plaats moeten vinden in een verstandige benadering van de huidige crisis.

Richardson staat ook achter wat veel mensen als een mantra ervaren: oefen sociaal afstand nemen (‘social distancing’), was regelmatig je handen en draag een gezichtsmasker.

Richardson heeft een indrukwekkende carrière gemaakt bij de luchtmacht en in de geneeskunde. Bij Johns Hopkins specialiseert hij zich in interne geneeskunde als Covidist op de intensive care (ICU), doet onderzoek en behandelt COVID-19-patiënten.

“We hebben ongeveer zeven miljard mensen op de planeet en elk van hen is anders”, merkt Richardson op. “Ook al hebben we hetzelfde DNA, de interactie tussen de omgeving, onze levensstijl, de aanleg van het gezin, de vatbaarheid voor de ziekte en de immuunstatus hebben allemaal invloed op de manier waarop we ziek worden.”

“Het coronavirus bestaat al heel lang, vooral bij dieren,” zegt Richardson. “Maar toen de genen veranderden en naar de mens oversprongen als gevolg van nieuwe interacties met dieren, zoals luiaards, veranderde het in het probleem waarmee we vandaag worden geconfronteerd.”

De Covidist legt uit dat het coronavirus de menselijke cel binnendringt door een interactie met angiotensineconverterend enzym 2 (ACE 2). De SARS-CoV 2-piek (S) glycoproteïne bindt aan het celmembraaneiwit angiotensine – converterend enzym 2 (ACE 2) om menselijke cellen binnen te dringen. “Het virus maakt gebruik van ons eigen immuunsysteem om infecties op gang te brengen. De longen bevatten grote hoeveelheden van deze celmembraaneiwitten en daarom komt ademhalingsfalen veel voor bij de ziekste patiënten. Het is als de perfecte sleutel …… ”

De vraag is natuurlijk, aangezien het virus al heel lang bestaat, waarom het de wereld nu op zijn kop heeft gezet. Volgens Richardson komt het neer op de verandering in genoom.

CRISPR is een eenvoudig maar krachtig hulpmiddel om deze genomen (de set chromosomen in een micro-organisme) te bewerken. Het stelt onderzoekers in staat om DNA-sequenties te veranderen en de genfunctie te wijzigen. In 2019 kreeg de eerste sikkelcelpatiënt een experimentele behandeling met de CRISPR-techniek.

Het COVID-19-virus is, merkt Richardson op, “het perfecte virus: het is zeer besmettelijk, het doodt de gastheer niet te snel en het heeft een lange incubatietijd.” Het lijkt veel op de ergste nachtmerrie van iedereen.

Richardson zegt dat de nadruk moet liggen op het beschermen van ouderen – vooral die ouder dan 65 jaar. Patiënten die lijden aan COPD (chronic obstructive pulmonary disease), een chronische inflammatoire longziekte die de luchtstroom belemmert, moeten worden gevolgd. Maar er zijn ook andere groepen die speciale aandacht verdienen, zoals diegenen die lijden aan diabetes, hoge bloeddruk, astma en obesitas. “Deze onderliggende problemen kunnen nadelig zijn voor degenen die het coronavirus oplopen”, zegt Richardson.

Er is nog een ander probleem met het coronavirus. Ongeveer 80 procent van degenen die geïnfecteerd raken, vertoont geen of alleen lichte symptomen, maar ze kunnen zeer besmettelijk zijn voor anderen. Ongeveer 5 tot 10 procent krijgt een matige tot ernstige ziekte, waarvan sommige kritische zorg nodig hebben. De symptomen variëren van eenvoudige koorts, hoesten, malaise, diarree, verlies van smaak of reuk en gezwollen tenen tot ernstigere longontsteking, ademhalingsfalen, multi-orgaan inflammatoir syndroom en falen, embolieën of bloedstolsels, cytokinestormen en overlijden.

“Groepsimmuniteit (herd immunity) werd niet gezien als een korte termijn oplossing; om groepsimmuniteit tegen SARS-CoV2 te bereiken, moet 70 procent van de bevolking gevaccineerd zijn of antilichamen hebben. Dit is veel lager dan bij een ziekte als mazelen, die besmettelijker is en 95 procent vaccinatie of immuniteit vereist ”, zegt Richardson. “De meeste regeringen vroegen zich af: hoeveel mensen zijn we bereid te verliezen? Maar het is belangrijk om er geen politieke discussie van te maken. Ik ben een covidist en ik heb geleerd coronapatiënten te behandelen met nieuwe en hergebruikte medicijnen zoals Remdesivir, Dexamethason, Tacilizumab, Daclatasvir en Herstellend Plasma op nieuwe en spannende manieren.”

Half geïsoleerd leven is geen garantie voor bescherming, zoals gevallen in Zuid-Amerika hebben aangetoond. Inheemse groepen die in het Amazone-oerwoud leven, zijn bijzonder kwetsbaar omdat ze geen robuust gezondheidszorgsysteem hebben en ze lopen gevaar wanneer ze zich mengen met gezondheidswerkers in de steden.

“Een van de vragen die ik vaak krijg is: kan iemand twee keer besmet raken?” Richardson zegt. “Het antwoord is ja, maar dit kan te wijten zijn aan verschillende werkingsmechanismen. Personen die meer dan 3 maanden na de eerste infectie nieuwe symptomen ontwikkelen, moeten opnieuw worden getest. Personen met aanhoudende of terugkerende symptomen moeten geïsoleerd blijven en transmissie-vermijdende voorzorgsmaatregelen blijven nemen omdat ze mogelijk nog steeds een actief geval kunnen zijn. Niet iedereen met COVID-19 ontwikkelt een adequate antilichaamrespons op een blootstelling en we weten nog steeds niet hoe lang de antilichamen meegaan als ze een beschermende respons ontwikkelen. Dit in combinatie met het feit dat het virus muteert, bevestigt dat herinfectie mogelijk is, dus men moet waakzaam blijven.”

Interview: Terrance Rey (Uitgever StMaartenNews.com)

Tekst: Hilbert Haar in samenwerking met Dr. Richardson en Terrance Rey.

Noot van de uitgever: Het was een geweldige eer en een voorrecht om deze medicus te interviewen: Dr. Leonard Richardson, MD. Zijn biografie luidt als volgt: Lt. Colonel (Dr.) Leonard A. Richardson heeft een MD-graad van Howard University College of Medicine. Na zijn afstuderen voltooide Dr. Richardson een gezamenlijk residentie-trainingsprogramma aan de Michigan State University, Kalamazoo Center for Medical Studies en aan Howard University Hospital in interne geneeskunde. Daarna trad hij toe tot de Amerikaanse luchtmacht, waar hij met onderscheiding diende. Als burger werkte hij als hospitalist/critical unit-arts en startte een medische praktijk, Kingdom Medicine, PA, die is uitgegroeid tot zes locaties.

Hij heeft een boek gepubliceerd met de titel “Determined to Practice“. Het werd in 2016 gepubliceerd en behandelt ook het onderwerp van pandemieën. Dit boek wordt verkocht via Amazon: https://amzn.to/38bft98

Ik verliet het interview met een hoopvol gevoel. Om dit virus te overwinnen, hebben we niet alleen gespecialiseerde kennis en opleiding nodig over het omgaan met dit virus, dat er nu blijvend is, maar ook inspirerend leiderschap met kennis van zaken en het verstrekken van informatie die wetenschappelijk onderbouwd is vanuit medisch oogpunt. Deze medicus is de real deal en weet waar hij het over heeft. Hij had een goed advies om te delen en ik zal zeker een vervolggesprek met hem houden over de heropleving van de virusinfecties.

