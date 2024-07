National Alliance kandidaat Terrance Rey mikt op een zetel in het parlement

Share This





















PHILIPSBURG — National Alliance kandidaat voor de verkiezingen op 19 augustus Terrance Rey kan bogen op ervaring aan beide kanten van de oceaan. Hij verbleef voor studies en werk 19 jaar in Nederland en keerde in 2007 terug naar Sint Maarten met academische diploma’s op zak voor studies in economie en bedrijfsmanagement.

Zijn zakelijke activiteiten omvatten onder meer de publicatie van StMaartenNews.com, een vliegtuig charter bedrijf onder de naam AirStMaarten en gerelateerde ondernemingen op het gebied van e-commerce, reizen en toerisme.

De politiek is Rey niet vreemd, want hij werkte van 2010 tot 2012 als Beleidsadviseur voor het Parlement van St. Maarten. Sinds 2012 is hij ook de Adjunct Secretaris voor de Voortgangscommissie Sint Maarten.

Rey spreekt vloeiend Nederlands en Engels en is daarom goed in staat om de doorgaans in het Nederlands gestelde wetsvoorstellen in het parlement op hun waarde te beoordelen.

Zijn kijk op de wereld wordt treffend geïllustreerd door een opmerking uit zijn eerste boek, Cusha Columns: het is leuker om geld te verdienen (als een zakenman) dan om geld te tellen (als een accountant).

Rey is ook auteur en heeft inmiddels twee boeken over Sint Maarten en de politiek geschreven en gepubliceerd. Namelijk Cusha Columns en Cusha Cartoons. Rey is ook columnist voor DossierKoninkrijksrelaties.nl.

Rey hecht grote waarde aan stabiliteit, continuïteit en verantwoording en met die gedachten in het achterhoofd is hij van plan de National Alliance in het parlement te vertegenwoordigen.

Dat is een geruststellende gedachte voor de 1,116 Nederlandse en 502 Surinaamse kiesgerechtigden die St. Maarten als hun thuis beschouwen.

