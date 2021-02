Houdstermaatschappij zet reconstructiefinanciering op het spel

Share This





















PHILIPSBURG — De houdstermaatschappij zet de financiering voor de reconstructie van de luchthaventerminal op het spel als het haar pogingen doorzet om directeur Brian Mingo te ontslaan en om de Raad van Commissarissen van de exploitatiemaatschappij (PJIAE) naar huis te sturen. Dit blijkt uit een brief van de Wereldbank aan minister president Silveria Jacobs.

De Wereldbank deelt haar “diepe bezorgdheid” over recente ontwikkelingen “die een potentiele bedreiging vormen voor de reconstructie van de aankomst- en vertrekhal,” zo stelt Tahseen Sayed, directeur van de Wereldbank voor Latijns-Amerika en de Caribische Regio.

Sayed kondigt aan dat een “grote aanbesteding” is uitgeschreven voor het reconstructieproject en dat de biedingen hiervoor in maart worden verwacht.

Maar het voornemen van de Raad van Commissarissen van de houdstermaatschappij om directeur Brian Mingo te ontslaan en om de volledige Raad van Commissarissen van de exploitatiemaatschappij naar huis te sturen “kan resulteren in onvermogen van de Royal Schiphol Groep om ondersteuning aan PJIAE voort te zetten,” zo waarschuwt Sayed, die hier nog aan toevoegt dat bedrijfskader en expertise essentieel zijn voor het project.

De zorgen die de Wereldbank in de brief tot uitdrukking brengt zouden “potentieel ongunstige effecten kunnen hebben op management en personeel van PJIAE, op het voortgaande aanbestedingsproces en op PJIAE’s technisch vermogen om het project uit te voeren.”

Sayed dringt er daarom bij de minister president op aan om “iedere actie te ondernemen om de voortdurende aanwezigheid van adequaat management en personeel by PJIAE te garanderen.” De directeur verzoekt de regering, als enig aandeelhouder van de houdstermaatschappij, “alle geschikte maatregelen te nemen ter voorkoming van enige actie die het project zou kunnen voorkomen of die eraan in de weg zou kunnen staan.”

Sayed herinnert verder aan de verplichtingen die St. Maarten (als de ontvanger van $50 miljoen subsidie van de Europese Investerings Bank) en de exploitatiemaatschappij van de luchthaven (als de uitvoerende entiteit) hebben vanwege “de subsidieovereenkomst en de projectovereenkomst die zij met de Wereldbank hebben getekend.”

Sayed heeft afschriften van haar brief verstuurd aan Staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties), Minister van Toerisme en Economische Zaken Ludmilla de Weever, stuurgroepleden Marcel Gumbs (St. Maarten) en Frans Weekers (Nederland), Wereldbankdirecteur Koen Davidse en Claret Connor, directeur van St. Maarten’s Nationaal Reconstructie en Planning Bureau.

