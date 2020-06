Minister van Gezondheid stelt voor bezoekers bij aankomst op Sint Maarten snel te testen

Share This





















PHILIPSBURG – Minister van Volksgezondheid, Richard Panneflek, stelt snelle antigeentests voor voor bezoekers van het eiland St. Maarten. Zijn doel is om alle bezoekers te testen als middel om zowel gasten als de bevolking te beschermen en de verspreiding en besmetting van COVID-19 te verminderen. Minister Panneflek, wiens portefeuille gezondheid, sociaal welzijn en arbeid omvat, heeft zondag een persbericht uitgegeven waarin staat dat we snelle tests zullen moeten gebruiken als we St. Maarten op verantwoorde wijze willen heropenen.

Voor dit plan zal de minister de goedkeuring van het parlement vragen. Het eiland heeft de afgelopen maanden zijn best gedaan om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en de bevolking veilig te houden. De tijd is echter rijp voor de harde beslissing om te heropenen en het gevoel van normaliteit te herstellen tijdens de wereldwijde pandemie. De minister zei dat hij ook de steun zou zoeken van de Princess Juliana International Airport (PJIA), samen met de hotelindustrie en andere partners in de publieke sector om het proces te voltooien.

‘Het is tijd voor de moeilijke beslissing om de economische pijler van het eiland gezond en verantwoord te herstellen, zodat onze inwoners de kost kunnen verdienen’, zei minister Panneflek. Hij zei dat het voor bezoekers gemakkelijk moet zijn om naar St. Maarten te komen, en het nemen van innovatieve stappen om dat te doen is de juiste aanpak. “We moeten doen wat we kunnen, en het mag hier niet stoppen. We moeten ook de opheffing van de toelatingseisen voor Amerikaanse staatsburgers bespreken, en het zal ons de leiderschap van de toeristische sector in de toekomst brengen.”

Elders in het Caribisch gebied overwegen sommige eilanden, waaronder Antigua en Barbuda, hun bezoekers te vragen zichzelf 48 uur voor aankomst te testen. Sommige eilanden hebben ook aangegeven dat ze een avondklok verplicht hebben en groepsbijeenkomsten tot 25 personen zullen beperken. “St. Maarten concurreert met anderen, of we het nu willen toegeven of niet. We hebben ook een verantwoordelijkheid tegenover onze naburige eilanden die onze luchthaven als hub gebruiken. Als we de passagiers die op doorreis zijn naar hun bestemming kunnen beschermen, zullen we waarde toevoegen aan hen, en als minister van Volksgezondheid, moet ik actie ondernemen om te voorkomen in plaats van daarna te herstellen. ”

De minister zei dat een andere optie zou zijn om gasten te vragen om ons een test te laten zien die 48 uur eerder is gedaan, maar het risico is dat deze gasten binnen dat tweedaagse venster nog steeds het coronavirus kunnen oplopen. We kunnen opties overwegen, zoals alleen het testen van mensen met symptomen, maar de wetenschap toont aan dat personen het virus kunnen dragen zonder tekenen te vertonen. ‘Als we die aanpak volgen, lopen onze bewoners een groter risico en daarom moeten we iedereen testen.’

Minister Panneflek zal het parlement vragen om een nominale vergoeding goed te keuren, die zal worden toegevoegd aan het vliegtarief van de bezoekers om de kosten van het uitvoeren van de snelle antigeentest te dekken. Het idee is ook om de steun van zijn collega-minister bij het TEATT-ministerie te zoeken voor een dialoog met belanghebbende partners zoals luchtvaartmaatschappijen en reisbureaus, met het verzoek om bezoekers bij aankomst te informeren over de niet-invasieve snelle antigeentest.

Op 9 mei keurde de Amerikaanse Food and Drug Administration haar eerste set Rapid Antigen Test-kits goed. Het proces is eenvoudig te beheren, redelijk nauwkeurig en geeft vrijwel onmiddellijk resultaat. Minister Panneflek zei dat gasten binnen 15 minuten na aankomst een welkomstdrankje en een receptie in St. Maartense-stijl zouden ontvangen terwijl ze de sneltest zouden krijgen. Ze kunnen ook tegelijkertijd het immigratieproces doorlopen. “In deze nieuwe norm geloven we dat deze aanpak ook de bezoekers zal helpen die met spanning wachten om terug te keren naar de prachtige stranden en de zon in de zee om comfortabel onze bestemming te kiezen.”

Met de stap om snelle antigeentesten te implementeren, stelt het persbericht van de minister dat St. Maarten een wereldwijde trendsetter kan worden. “Ik denk dat we de wereldwijde norm kunnen bepalen voor de manier waarop economieën kunnen heropenen, terwijl we toch een veilige omgeving behouden”, aldus Panneflek.

Onderzoek toont aan dat boekingen vanuit Miami en Philadelphia naar St. Maarten voor de grote luchtvaartmaatschappijen tussen de 82 en 93 procent bedragen, wat wijst op een hoge interesse van bezoekers om terug te keren.

Om de vraag te beantwoorden welke landen toe te staan of te beperken op basis van hun aantal COVID-19-gevallen, zei minister Panneflek op dit moment dat de VS met een bevolking van 328 miljoen mensen aantoont dat 0,06 procent van de bevolking het coronavirus heeft opgelopen. Nederland en Frankrijk hebben een gezamenlijke bevolking van 84 miljoen mensen en hun gecombineerde COVID-19-gevallen bedragen 0,02 procent. De meeste bezoekers komen echter uit de Verenigde Staten. Op basis van hun bevolking hebben ze een groter aantal COVID-vrije mensen die we net zo graag in ons land willen accepteren als we de Europese bezoeker willen verwelkomen. ‘Ons doel moet zijn om verantwoordelijk en veilig voor iedereen open te staan’, zei minister Panneflek.

Panneflek zei dat het concept om bewoners te beschermen en hun potentieel om de kost te verdienen door meer economische activiteit te genereren met onze belangrijkste economische pijler, onder meer inhoudt dat we een plaats op de luchthaven moeten inrichten waar we gasten snel kunnen testen.

De havens van binnenkomst op St. Maarten zijn op 17 maart gesloten, waardoor een aanzienlijk deel van de economische activiteit van het eiland tot stilstand is gekomen. Duizenden mensen zitten nog steeds zonder werk, terwijl anderen hebben geleden doordat hun salaris tot 50 procent is verlaagd omdat de bedrijven waarvoor ze werken hun deuren moesten sluiten.

Het ministerie van VSA geeft bewoners voedselpakketten, maar volgens minister Panneflek is dat niet genoeg. Hij zei dat de hotels, restaurants en andere bedrijven op het eiland gesloten blijven, wat betekent dat veel inwoners nog steeds niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

[Opmerking van de uitgever: St. Maarten heeft geen controle of autoriteit over wat andere regeringen in hun land doen. Bovendien kan St. Maarten alleen vertrouwen op de tests om ervoor te zorgen dat bezoekers COVID-19-vrij zijn, ook al zijn er op dit moment geen garanties. Desalniettemin zou het een goede stap in de goede richting zijn om het eiland zo verantwoord mogelijk open te stellen. De vraag is wat te doen als een bezoeker positief test? Het vliegtuig terugsturen met iedereen die erin is gekomen?]