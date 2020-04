Pandemie drijft de prijzen van voedsel op op Sint Maarten

Share This





















PHILIPSBURG – Prijsstijgingen in de supermarkten zorgen voor een storm van klachten op social media. Food shoppers plaatsen foto’s van items die twee weken geleden een stuk minder kostten dan nu. ‘Ze nekken ons met deze prijzen’, schrijft een klant. De eigenaresse van een supermarkt in Philipsburg zegt dat dit ook geldt voor winkeliers. “Onze marges zijn nog maar de helft, of minder zelfs.”

De verhuurder van het pand waar de supermarkt is gevestigd is op 31 maart de huur komen innen. Het personeel was al eerder uitbetaald. Aan het begin van deze maand heeft de winkelier niet veel geld over. “De grote vraag is nu wat GEBE gaat doen.”

Veel prijzen van producten in de winkel zijn door de overheid vastgesteld. Van achter de toonbank haalt de vrouw een productenlijst met maximumprijzen tevoorschijn. “Ik vraag me af of de overheid wel inzicht heeft in de prijzen die importeurs berekenen. Met de prijs die de overheid heeft vastgesteld voor melkpoeder, bijvoorbeeld, komen wij niet uit. En was er voor ons bij de verkoop van rijst een marge van twintig procent, nu is die marge nog maar tien of zelfs vijf procent.”

Ze schudt haar hoofd. “Je begrijpt wel, dat ook als je op het merendeel van je producten de helft of meer van je inkomsten verliest, dat je dan in de problemen komt’, zegt de vrouw, die anoniem wil blijven uit angst voor problemen met leveranciers. Ze haalt een inkooplijst tevoorschijn. ‘Kijk hier, een doos gember: ruim 72 dollar. Dat is ruim 7 dollar per kilo. En daar moeten wij onze marge op zetten?”

Op social media heeft ze posts met klachten over prijsverhogingen gezien. “Veel mensen klagen over de prijs van eieren. Daarbij gaat het om het merk Jumbo. De import daarvan is een stuk duurder geworden. Het probleem ligt bij de distributeur in Miami: als die zijn prijzen drastisch verhoogd, dan moeten de importeurs hier ons ook een hogere prijs berekenen. ” Ze pakt een rekenmachine. Op het scherm tonen 6.65 (gulden). “Dat is de inkoopprijs per doos eieren.” Deze winkelier zet daar 20 cent bovenop. ‘Omdat de prijs al zo hoog is’, zegt ze. “Wij verdienen er dus bijna niets aan.”

Ook de St. Maarten Consumenten Coalition ontgaan de klachten over hogere prijzen van voedsel en schoonmaakartikelen niet. “We hebben veel berichten via Facebook en mail ontvangen”, zegt Raymond Jessurun, het kantoor van de Consumenten Coalitie in Backstreet heeft gesloten in verband met COVID-19. “Ik beantwoord vragen van uit mijn huis. Wanneer ik naar de supermarkt ga om inkopen te doen, spreken mensen mij aan over de prijzen in de winkels. Na ruim twee weken is de situatie voor menigeen nijpend geworden.”

Volgens Jessurun schort het zowel aan controle in de supermarkten als bij de importeurs. “En mede is de basket met producten die de overheid controleert te beperkt, waardoor consumenten gedwongen zijn om tevens producten te kopen waarvan de prijs niet door de overheid is geregeld. Anderszijds kunnen importeurs ongecontroleerd hun prijzen opschroeven.”

Dat ook importeurs worden geconfronteerd met hogere kosten, is volgens Jessurun geen excuus. “Het is waar, dat importeurs voor bepaalde producten, zoals eieren uit de Verenigde Staten, ineens veel meer moeten betalen. Maar ze zouden hun marge best kunnen matigen voor die specifieke producten. Wil je gemiddelde marge op import van voedingsproducten is veel groter dan je redelijkerwijs mag verwachten: Importeurs kopen goedkoop voorraden in, vaak van inferieure kwaliteit, vlak voor de vervaldatum, om die vervolgens met woekerwinsten op St. Maarten te verkopen. De consument op St. Maarten betaalt teveel voor lage kwaliteit voedsel.”

Juist in deze tijd van risico op besmetting met het coronavirus, heeft de bevolking behoefte aan voeding van hoge kwaliteit om het immuunsysteem te versterken, meent Jessurun. “De Consumers Coalition heeft vorig jaar met een proefproject voor import van verse groenten en fruit bewezen, dat het op St. Maarten mogelijk is om producten van goede kwaliteit te verkopen voor een redelijke prijs. De versproducten die wij uit de Dominicaanse Republiek haalden, waren klasse A, de beste kwaliteit. We zouden graag zien dat importeurs dit voorbeeld volgen en dat zij het belang van de bevolking laten prevaleren boven winstbejag.”

Als de prijzen van voeding op het huidige niveau blijven, voorziet Jessurun grote sociale en gezondheidsproblemen. “De overheid moet ingrijpen. Aruba heeft de basket met prijsgereguleerde voeding uitgebreid naar 200 producten. Het zou goed zijn als St. Maarten hetzelfde doet: bij ons zitten maar een stuk of veertig producten in de basket. Door het aantal basisproducten uit te breiden en betaalbaar te maken, kan de overheid voor het grootste deel van de bevolking de dagelijkse maaltijd garanderen.”

Voorwaarde is dat de overheid er tevens voor zorgt dat mensen hun inkomen niet verliezen, zegt Jessurun, die vindt dat iedereen in het Koninkrijk moet kunnen rekenen op behoud van negentig procent van het salaris. “Op Koninkrijksniveau moet er met gelijke maten gemeten worden. De steun de BES-eilanden krijgen, die moet er ook voor de andere eilanden komen. De regering van St. Maarten moet zich daarvoor inzetten. Een deel van de bevolking leeft al beneden de armoedegrens, als daar nu ineens duizenden mensen bijkomen, is de ellende niet te overzien.”

