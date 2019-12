Obituaries » Reuben G. Essed

Partners, advocaten en staf hebben met diepe droefheid kennisgenomen van het overlijden op 26 augustus 2018 van

Reuben George Essed



Vader van onze BZSE-partner Joeri Essed

Een ‘pater familias’,

een zorgzame echtgenoot, vader en opa,

een man, die zoveel mensen heeft geraakt,

een man met principes en integriteit,

altijd ‘straightforward’,

streng en toch empathisch,

een ‘workaholic’ ook,

een oud-strijder met een ijzeren discipline,

een tennismakker en fervent Ajax-fan,

iemand op wie je altijd kon rekenen,

maar bovenal een goede vriend.

Reuben is van ons heen gegaan en is niet meer.

We gaan jou enorm missen!

Rest in Peace, lieve Reuben.

On behalf of the management and staff of StMaartenNews.com we extend our condolences to the family and friends of Mr. Reuben Essed.