Uitspraken in de zaak Larimar

Het gerecht is van oordeel dat de verdachten met hun handelen het vertrouwen van de burgers van Sint Maarten hebben beschaamd. Dit is extra schadelijk voor een jong land als Sint Maarten, waar juist leiders nodig zijn die het goede voorbeeld geven. Het handelen van de verdachten heeft daarmee ook een ondermijnende en ontwrichtende invloed op de samenleving als geheel.

De ex-directeur, B., van een bouwbedrijf is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden voor het betalen van steekpenningen, het witwassen van geld en valsheid in geschrift.

H. nam deze steekpenningen aan van verschillende bedrijven, in ruil voor overheidsopdrachten en om de relatie goed te houden. De consultant M., die hierbij fungeerde als tussenpersoon, kreeg 36 maanden. Zijn straf is lager omdat hij als kroongetuige met justitie heeft meegewerkt om deze zaak op te lossen.

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG — Het Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten in de zogeheten Larimar-zaak heeft de politicus TH veroordeeld tot een gevangenisstaf van 60 maanden voor het aannemen van bijna 4 miljoen dollar aan steekpenningen en het witwassen van percelen grond.

to read our premium articles