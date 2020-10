Een audit bij Mental Health, maar geen onderzoek naar dood van patiënt

Share This





















CAY HILL — Inspecteurs van de Inspectie Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid (VSA) hebben gisteren een audit uitgevoerd bij de Mental Health Foundation en zullen vanmiddag doorgaan met het controleren van personeel op naleving van beleid binnen de instelling. De inspectie maakt geen melding van een onderzoek naar het overlijden van een 43-jarige patiënt.

Zes weken nadat Caulette Julien op 25 augustus levenloos werd aangetroffen in de isolatiecel van de Mental Health Foundation, is de doodsoorzaak niet vastgesteld. Voordat ze werd opgenomen in de instelling in Cay Hill, was er geen bewijs dat Julien lichamelijk verzwakt was. Voor een afspraak bij MHF legde ze de afstand van haar huis in South Reward naar Cay Hill te voet af, ruim vijf kilometer.

Julien leed aan een bipolaire stoornis, voorheen bekend als manische depressie, een psychische stoornis die wordt gekenmerkt door perioden van depressie en manische perioden. De oud-leerling van de MAC school en St. Maarten Academy had een zachtaardig karakter en vormde geen bedreiging voor haar omgeving. Maar haar behandelend arts, dr. Kitty Amarello-Pelswijk, geloofde dat ze een gevaar voor zichzelf kon zijn en ging over tot eenzame opsluiting.

De Mental Health Foundation heeft één isolatiecel. De kamer van maximaal 2,5 bij 3 meter is ontdaan van alles waarmee iemand zichzelf kan verwonden. Afgezien van een matras op de grond, is de cel leeg. Er zijn camera’s voor bewaking. Bij suicide watch is het echter verplicht dat een verpleger ieder uur persoonlijk contact met de patiënt heeft. Naar verluidt is dit bij Julien niet gebeurd.

De behandelend arts moet elke dag een patiënt in isolatie bezoeken. Echter, dr. Amarello-Pelswijk was twee weken thuis in quarantaine vanwege vermeende Covid-infectie. Zij had de zorg voor haar patiënt niet overgedragen aan een andere psychiater.

Toen ze in de ochtend van 25 augustus het bericht ontving dat Caulette Julien levenloos was gevonden, verbrak dr. Amarello-Pelswijk haar quarantaine en ging naar Cay Hill. Zij stelde het overlijden van Julien vast en tekende de overlijdensakte waarin zij verklaarde dat Julien een natuurlijke dood was gestorven.

Het is ongebruikelijk dat de behandelend arts het overlijden van een patiënt vaststelt; dat is de taak van politiearts dr. Michael Mercuur. Hij deed het onderzoek van Juliens lichaam over en kwam tot een andere conclusie. Volgens Dr. Mercuur is zij een onnatuurlijke dood gestorven.

Bij een niet-natuurlijk overlijden wordt aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. In geval van een onnatuurlijke doodsoorzaak moet toestemming worden verkregen van een officier van justitie voor het vrijgeven van het lichaam aan de familie. Op verzoek van StMaartennews.com legt een jurist uit: “De officier van justitie is verantwoordelijk voor het onderzoek naar de dood van de patiënt. Hij zal het lichaam, de medische dossiers en de toegediende medicijnen in beslag nemen. Het onderzoek vereist een toxicologisch onderzoek. En een autopsie door een patholoog. ”

Ondanks dat Dr. Mercuur heeft vastgesteld dat Caulette Julien een onnatuurlijke dood is gestorven, heeft er geen autopsie plaatsgevonden. Julien werd een week na haar dood begraven.

Inspecteur-generaal Dr. Earl Best van de Inspectie Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid kwam niet tussenbeide. Toen hem door StMaartenNews.com werd gevraagd naar de doodsoorzaak van Caulette Julien, gaf dr. Best aan dat het onderzoek nog loopt. Inmiddels zijn er zes weken verstreken sinds het overlijden.

