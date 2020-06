Concurrentie in aantocht voor KLM/Air France

Share This





















PHILIPSBURG – Air Belgium wil in de loop van volgend jaar op de voormalige Nederlandse Antillen gaan vliegen. Dat heeft de Belgische luchtvaartmaatschappij gisteren bekendgemaakt tijdens een perspresentatie.

Air Belgium is klaar om uit te breiden en plant nieuwe routes. Gisteren kondigde CEO Niky Terzakis de lancering aan van een nieuwe bestemming, Mauritius, medio december 2020, vanaf Brussels Airport met twee wekelijkse vluchten. Het bedrijf kijkt ook naar vluchten naar één bestemming op de Nederlandse Antillen en naar verschillende luchthavens in de Verenigde Staten, vluchten die gepland staan in 2021.

Als Air Belgium naar het Caribisch deel van het Nederlandse Koninkrijk gaat vliegen, betekent dat concurrentie voor KLM/Air France en TUI. Op de Beneden- en Bovenwindse eilanden wonen enkele honderden Belgen die gebaat zijn bij een directe verbinding met het thuisland. Onder hen zijn er verhuurders van appartementen en condo’s die graag landgenoten als vakantiegangers verwelkomen.

Brussel Airport is ook voor reizigers uit Limburg, Brabant en Zuid-Holland gemakkelijk en snel te bereiken. De hogesnelheidstrein Thalys doet er vanuit Rotterdam slechts een uur en 19 minuten over om in Brussel aan te komen.

Air Belgium, dat ruim 350 medewerkers heeft, is pas twee jaar actief. De maatschappij wist in de maanden april en mei een omzet van 10,5 miljoen euro te realiseren dankzij cargo- en repatriëringsvluchten, zo meldt de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. Het bedrijf heeft 2019 afgesloten met een omzet van 62,5 miljoen euro en een winst voor belasting van 5,6 miljoen euro.

De luchtvaartmaatschappij beschikt over vier Airbus A340-300’s en is gefocust op uitbreiding van de vloot na 2021. Air Belgium vliegt sinds december vorig jaar op Guadeloupe en Martinique. De routes waren een succes, aldus de CEO, die spreekt van een ‘echt bemoedigende’ start tot de tijdelijke stop vanwege de huidige COVID-19 uitbraak. Op 15 juli aanstaande zullen de vluchten naar de twee Franse eilanden worden hervat.

In het Engels: https://stmaartennews.com/aviation-news/competition-coming-klmair-france-tui