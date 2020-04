Versterking van de politiemacht en het grenstoezicht op St. Maarten

Share This





















PHILIPSBURG – 48 mariniers die afgelopen vrijdag aan boord van het marineschip Zr.Ms. Karel Doorman naar St. Maarten kwamen, worden vanaf vandaag ingezet bij de bewaking van grenzen en handhaving van de openbare orde op St. Maarten. “De mariniers zijn allemaal negatief getest op het coronavirus. Zij hebben de verplichte veertien dagen quarantaine erop zitten,” zegt Canan Babayigit, woordvoerster van Defensie in het Caribisch gebied.

De elf dagen durende reis van Den Helder naar St. Maarten gold als quarantaine. Na aankomst in St. Maarten moesten de mariniers nog drie dagen in quarantaine blijven om de veertien dagen vol te maken. “De missie is medisch goed voorbereid,” zegt Babayigit. “We wilden voorkomen dat het coronavirus met het schip meereisde naar St. Maarten.”

Na aankomst van de Karel Doorman in Port St. Maarten mocht er niemand op het schip komen en werden de activiteiten rond het schip en op de kade tot een minimum beperkt. Babayigit: “Doordat niemand van de bemanning ziekteverschijnselen heeft, moet worden voorkomen dat iemand van de bemanning van het schip ziek wordt. Als dit namelijk zou gebeuren dan is het hele schip besmet en operationeel niet meer inzetbaar.”

Het Divi Resort in Little Bay is de komende drie maanden het onderkomen van de mariniers. De nieuwe lichting heeft zich gevoegd bij een dozijn mariniers die in februari van dit jaar naar het eiland kwam. Zij bouwden naast het St. Maarten Medisch Centrum een veldhospitaal voor de behandeling en verzorging van coronapatienten. Ook hebben deze mariniers de afgelopen weken op verzoek van de overheid samen met het Korps Politie Sint Maarten verkeerscontroles uitgevoerd, onder meer op Cole Bay Hill.

Het vaste mariniersdetachement op St Maarten rijdt rond in zandkleurige anacondavoertuigen. Het Nederlandse Ministerie van Defensie (MoD) ontving vorig jaar 46 anaconda’s voor inzet op de voormalige Nederlandse Antillen. Deze robuuste terreinwagens hebben de groene Mercedes Benz type 280 (MB280) in het eerste half jaar van 2019 vervangen. De mariniers die met de Karel Doorman zijn gekomen rijden in deze groene MB280 rond.

Afgelopen maandag is een militair vliegtuig met essentieel militair personeel en goederen aangekomen op Princess Juliana International Airport. Onder meer twintig Marechaussees stapten uit. Babayigit: “Zij blijven op St. Maarten nog een aantal dagen in quarantaine alvorens zij het Korps Politie St. Maarten gaan ondersteunen bij grenstoezicht en handhaving van de openbare orde en veiligheid.”

De mariniers en marechaussees (Kmar) zijn op het eiland op verzoek van de regering van St. Maarten. De taken van de manschappen zijn beschreven in een bijstandsverzoek aan de regering van Nederland. “Defensie is uitsluitend uitvoerend,” zegt Babayigit. “We zijn heel open over onze rol en bevoegdheden op de eilanden om het voor iedereen duidelijk te maken dat wij hier op verzoek van de eilanden actief zijn. De mariniers en marechaussees doen niets zonder dat zij daartoe vooraf opdracht hebben gekregen, zij voeren taken uit namens de lokale autoriteiten.” De manschappen worden vooralsnog niet ingezet voor bewaking van de Pointe Blanche gevangenis. “Daartoe hebben wij geen opdracht gekregen,” zegt Babayigit.

De Zr.Ms. Karel Doorman is maandag van St. Maarten vertrokken richting Aruba, waar het schip woensdag arriveert om personeel en materieel af te leveren. Daarna vaart het door naar Curaçao en zal ook daar materieel afleveren. Defensie zet de komende drie maanden de Karel Doorman in om de civiele autoriteiten te kunnen ondersteunen in de coronacrisis wanneer de situatie daar om vraagt.

Fotos: Fotos van politie en militaire wagens beschikbaar gesteld door Fly4Usxm. Foto van het militaire vliegtuig op de SXM Airport via social media verkregen.