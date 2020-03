‘De openbaar aanklager heeft de rechten van Heyliger vertrapt’

Share This





















PHILIPSBURG – Theo Heyliger wordt vervolgd op grond van verklaringen van een verdachte die door het Openbaar Ministerie beschermd wordt en voordeel geniet als kroongetuige terwijl de wetgeving van St. Maarten niet voorziet in een kroongetuigeregeling. Dat stelt Heyliger’s advocaat, Eldon ‘Peppi’ Sulvaran, die de rechter verzoekt het Openbaar Ministerie in de Larimar-zaak niet-ontvankelijk te verklaren.

Het Openbaar Ministerie heeft het recht van Theo Heyliger op een eerlijk proces geschonden, zo stelt Sulvaran. “De Nederlandse bouwconsultant Ronald Maasdam is jarenlang bewijsbaar de spil in het web geweest. Hij sloot valse consultancy contracten af en ontving miljoenen voor niet geleverde diensten. Uit getuigenverhoren is niet naar voren gekomen welke werkzaamheden Maasdam heeft verricht. Volgens getuigen heeft Maasdam geen kennis van de bouw.”

Sulvaran stelt, dat uit verhoren wel naar voren komt dat Maasdam valsheid in geschrifte pleegde, dat hij zich schuldig maakte aan verduistering en aan afpersing van personen. “Maar daarover vind ik in de telastelegging niets terug.” De advocaat hekelt het feit, dat het Openbaar Ministerie met de hoofdverdachte in de Larimar zaak een deal heeft gesloten waarbij hij kan rekenen op strafvermindering. “Het beloven van strafvermindering tast de rechtvaardigheid aan. Wie strafbaar is, moet zijn straf ook uitzitten. Bovendien vergroot de belofte van beperkte straf de kans op valse verklaringen van de verdachte. Maasdam is de enige verdachte in het Larimar onderzoek wiens verhoor heeft plaats gevonden in een hotel, te weten het Van der Valk Hotel in Vught.” Snerend: “Onder het genot van koffie en een tom pouce. Of kreeg de verdachte een biertje?”

Volgens de deal met het Openbaar Ministerie kan Maasdam betaling van 1.8 miljoen euro tegemoet zien, in termijnen. Daarbij mag hij 1.1 miljoen euro van het uit criminaliteit verkregen geld houden. In totaal gaat het om 3,1 miljoen dollar of ruim 5 miljoen Antilliaanse gulden. De Officier van Justitie gaf op maandag 9 maart aan, dat Maasdam, die als kroongetuige persoonlijk gevaar loopt, zijn persoonlijke beveiliging zelf zal moeten betalen. De aanklager voerde daarbij aan, dat Maasdam geen pensioen heeft en geld nodig heeft om in zijn levensonderhoud te voorzien. Sulvaran: “Sinds wanneer regelt het Openbaar Ministerie pensioen voor betrapte boeven? Deze witteboordencrimineel ontloopt niet alleen een deel van zijn straf, hij mag ook een deel van de buit houden. Hoe betrouwbaar is hij als kroongetuige? Verklaringen mogen niet gekocht worden. Die van Maasdam zijn gekochte verklaringen.”

Heyliger en de andere verdachten zijn niet in een hotel, maar op het politiebureau verhoord door agenten zonder naam. “De directeur van Windward Roads, JanHendrik Boekaar, is door de politie, al dan niet in opdracht van het Openbaar Ministerie, niet minder dan tien keer verhoord over betalingen aan Maasdam. De verdediging is niet uitgenodigd om deze verhoren bij te wonen. Dat betekent dat voorbij is gegaan aan het belang van de verdediging en het bewijs onrechtmatig is beinvloed.”

Volgens Sulvaran heeft het Openbaar Ministerie vuil spel gespeeld. Een paar dagen voordat de Larimar zaak van start ging, heeft het Openbaar Ministerie een audiobericht naar de media op de Beneden- en Bovenwindse eilanden gestuurd, waarin wordt gesteld dat Theo Heyliger steekpenningen heeft aangenomen, stelt zijn advocaat. Let wel, dat is een vaststelling van een strafbaar feit. Maar het strafproces moest nog beginnen! De bevolking van de eilanden is via de media verkeerd beinvloed, mijn client werd publiekelijk schuldig bevonden zonder dat hij zich ook maar kon verdedigen.”

Het Openbaar Ministerie heeft de rechten van Heyliger vertrapt, aldus zijn advocaat. “De beinvloeding van de pers, de kroongetuigeregeling, de beloften van het Openbaar Ministerie aan de hoofdverdachte, de formele toepassing van het Nederlands recht, het voorbijgaan aan de realiteit van de eilanden en de wetgeving die in dit deel van het Koninkrijk geldt, dit alles heeft ertoe geleid dat mijn client geen kans heeft gekregen op een eerlijk proces.” De openbaar aanklager heeft het toegestaan, zelfs bevolen, dat de Maasdam geen antwoord gaf op vragen van de verdediging over het onroerend goed dat hij bezit, drie woningen, in Nederland, Spanje en Saint Martin. “Het huis aan de Franse kant is 1.2 miljoen dollar waard,” zegt Sulvaran. “De vraag of Maasdam de opbrengsten uit verhuur mag houden, is een relevante vraag. Mijn client wordt ervan beschuldigd geld van de gemeenschap te hebben ontvreemd. Het staat vast, dat Maasdam in zijn leven nooit belasting heeft betaald. Het Openbaar Ministerie meet met twee maten en schendt daarbij mensenrechten. Er is sprake van een in hoge mate politiek dubieus proces.”

