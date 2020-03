OM eist gevangenisstraffen in zaak “LARIMAR”

Share This





















PHILIPSBURG — De zaak Larimar gaat over corruptie in Sint Maarten. Het gaat over betalingen van steekpenningen rondom een aantal grote bouwprojecten en het witwassen daarvan. Er zijn verschillende personen bij betrokken. Uitleg over de zaak en de feiten waarvoor vervolging is ingesteld is te vinden in het bij dit bericht gevoegde animatie. https://youtu.be/A2XnDrhFTVA.

Geëiste straffen

Vandaag heeft de officier van justitie gerequireerd in de zaken tegen de verdachten H., P., E. en

B. De officier heeft tegen verdachte H een gevangenis straf gevraagd voor de duur van zes jaren en zes maanden en tevens een vordering aangekondigd tot het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel.

Tegen verdachte B is een gevangenisstraf gevraagd van 12 maanden en tegen verdachte P en E is een werkstrafstraf gevraagd van 140 uur. Op maandag requireerde de officier van justitie in de strafzaak tegen (de consultant) M, die behalve verdachte in deze zaak tevens kroongetuige is. Tegen hem is een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaren geëist.

Projecten

In de tenlastelegging zijn twee éénmalige projecten opgenomen waarvoor steekpenningen zijn

betaald: een baggercontract voor de haven en de bouw van de Causeway brug. Daarnaast gaat

de zaak om de jarenlange en structurele relatie die bestond tussen een lokaal bouwbedrijf en de

politiek in Sint Maarten. Er was een vast bedrag overeengekomen dat maandelijks moest worden

betaald en daarnaast een percentage voor ieder binnengehaald project.

Kroongetuige

Met de verdachte M is een overeenkomst gesloten dat in ruil voor getuigenverklaringen tegen

andere verdachten door het OM een lagere strafeis zal worden gesteld. Deze overeenkomst is

getoetst op drie criteria: ernst van het feit, subsidiariteit en betrouwbaarheid. Dat het huidige

Wetboek van Strafvordering van Sint Maarten hier geen regeling voor kent is geen belemmering,

dergelijke overeenkomsten zijn in de rechtspraak van de Hoge Raad erkent en toegelaten.

Quotes uit het requisitoir

In het requisitoir is ingegaan op de beeldvorming die bestaat dat de strafvervolging in deze zaak

onrechtvaardig hard voor “echte” Sint Maartenaren uitpakken en onbegrijpelijk mild voor

“Dutchies”. Dat is niet het beeld dat het OM heeft. De Nederlandse bouwbedrijven die in deze

zaak zijn betrokken ontspringen de dans niet. In Nederland loopt een onderzoek gestart onder

leiding van het Functioneel Parket en de FIOD naar dit bedrijf en daarin spelen de verklaringen

van de kroongetuige in deze zaak een belangrijke rol. Het Nederlandse moeder bedrijf van het

bouwbedrijf in Sint Maarten komen niet weg met een “slap on the wrist” maar met een financiële

straf van 2 miljoen dollar die in natura wordt betaald door werkzaamheden ten behoeve van Sint

Maarten uit te voeren. De voormalige directeur van het bedrijf is daarnaast één van de vijf

verdachten die deze week terecht stonden.

Hoewel aan de kroongetuige een korting op de eis is gegund is tegen hem nog steeds een

gevangenisstraf geëist van drie jaar. De ontneming van het wederrechtelijk verkregen vermogen

van de kroongetuige is gematigd, maar daar staat tegenover dat hij afstand moet doen van

onroerend goed en van het leven dat hij had opgebouwd.

De Sint Maartense politicus is dus niet de enige die een prijs betaald voor de strafbare feiten die

over een lange periode zijn gepleegd. Hij kan worden gezien als de drijvende kracht achter een

aantal voor Sint Maarten belangrijke ontwikkelingen en bouwprojecten, zoals de verdere

ontwikkeling van het cruise-toerisme naar het eiland en de bouw van de Causeway-brug. Maar

dat is en mag geen excuus zijn voor corruptie. En al helemaal niet als die corruptie betekent dat

de belastingbetaler miljoenen meer betaalt voor overheidsprojecten zodat H. ook zijn eigen

zakken kan vullen. Daarmee is het vertrouwen dat door de Sint Maartense bevolking aan een

politiek bestuurder is gegeven geschonden.

###

Gerelateerde links:

Press release TBO explaining LARIMAR case and Prosecution demands

Review press release TBO explaining LARIMAR case and Prosecution demands

Public Prosecutor’s Office demands Heyliger be immediately imprisoned

Theo Heyliger: ‘I never accepted money from Maasdam’

Heyliger denies everything

“Don’t pay Theo? That question did not arise.”

Larimar-trial: 3 years demand against Maasdam, UP board claims innocence for Heyliger

Heyliger and four others stand trial in large bribery-case

UP Board: Prosecutor presents no physical evidence against Theo Heyliger

Photo reportage start LARIMAR trial at Belair Community Center