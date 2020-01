Relaxte trouwceremonie op Great Bay Beach

Share This





















GREAT BAY — Rebecca Brooks en Thomas Graziano uit New York kozen Sint Maarten om hun trouwbelofte te vernieuwen. Ze zijn op 11 november getrouwd en inmiddels elf jaar samen. Toen ze online zagen dat 11-11 St. Maarten’s Day is, besloten ze dat ze de ceremonie op ons eiland wilden houden.

Op St. Maarten Day herdenkt de bevolking dat Christopher Columbus op deze dag in 1493 het eiland ontdekte. Voor Brooks en Graziano was 15 januari de dag dat zij hier voor het eerst voet aan wal zetten Het Amerikaanse stel kwam aan boord van het cruiseschip Harmony of the Seas naar St. Maarten en bracht 29 familieleden en vrienden mee.

De ceremonie vond plaats op Great Bay Beach, op een openbaar gedeelte van het strand bij de pier bij Walter Plantz Square. Witte stoelen stonden in rijen op het strand opgesteld, met in het midden een pad dat naar de huwelijksboog leidde. De bruidstaart en champagne stonden uitgestald op een tafel onder de palmbomen. Een steel pan muzikant speelde Despacito en andere populaire Caribische en Latin nummers.

Die ochtend lagen er vijf cruiseschepen in de haven, het strand was druk bezocht en elke twintig minuten arriveerde een nieuwe groep cruisetoeristen met de watertaxi bij de pier. De trouwceremonie had veel bekijks. Tientallen omstanders namen foto’s en sommige toeristen begonnen te dansen op het ritme van de steel drums. De bruiloftsgasten leken het niet erg te vinden. Brooks en Graziano ook niet, zij zetten hun zonnebrillen op en genoten van de relaxte happening, terwijl ze stukken taart aten en champagne dronken.

Rond het middaguur was het paar klaar om terug te keren naar het schip. “Ik wil snel mijn jurk verwisselen voor gewone kleding, want we gaan met de hele groep op excursie,” zei Brooks. “Ik kan niet wachten om meer van het eiland te zien.” Haar man knikte: “Ja, het is tijd om St. Maarten te verkennen.”

###

