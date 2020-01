Gevangenisstraffen in Emerald II

Notitie : De vonnissen worden op www.rechtspraak.nl gepubliceerd. Het betreffen omvangrijke vonnissen, daarom zal het iets langer duren dan normaal voordat ze beschikbaar zijn. Zodra het zover is krijgt de media een sein vanuit het Hof. Maar geinteresseerden kunnen uiteraard ook zelf rechtspraak.nl in de gaten houden.

Het Gerecht acht de bewezen verklaarde feiten zeer schadelijk voor het vertrouwen dat de bevolking van Sint Maarten moet kunnen stellen in personen in belangrijke posities, zoals politici en bestuurders van overheidsbedrijven. Het handelen van de verdachten, van wie anderen afhankelijk zijn en naar wie wordt opgekeken, heeft daarmee ook een ondermijnende invloed op de samenleving.

Philipsburg – Het Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten heeft woensdag 29 januari 2020 de voormalige CEO van het Havenbedrijf Sint Maarten veroordeeld tot een gevangenisstraf van 46 maanden wegens valsheid in geschrift en oplichting van het Havenbedrijf voor ongeveer 10 miljoen dollar. Ook is hem voor een termijn van zes jaar verboden te werken als bestuurder van een overheidsbedrijf.

