Behandeling strafzaken achter gesloten deuren

PHILIPSBURG – De behandeling van een groot aantal rechtszaken is uitgesteld omwille van COVID-19. Strafzaken die de komende week wel doorgang vinden, zijn niet langer openbaar. “De behandeling vindt plaats achter gesloten deuren, zonder publiek,” zegt strafrechter Jorgen Snitker.

Snitker is een van vijf rechters op St. Maarten, hij behandelt strafzaken in eerste aanleg. De eerstvolgende zitting is volgende week woensdag. Op de rol staan urgente zaken, aldus de rechter, die aangeeft dat alleen die zaken worden behandeld waarbij een eventuele straf ten uitvoer kan worden gebracht. Indien de maatregelen rondom COVID-19 dit beletten, wordt de zaak uitgesteld.

De 37 gevangenen in Point Blanche die een kort geding aanspanden tegen het Land St. Maarten wegens schending van mensenrechten, zien hun hoop op snelle verbetering van hun detentieomstandigheden vervlogen. De hoorzitting zou vandaag plaatsvinden, maar is voor onbepaalde tijd uitgesteld. “In geval van een uitspraak in het voordeel van de gevangenen, zouden zij naar andere gevangenissen in het Koninkrijk overgebracht moeten worden. Dat is momenteel onmogelijk,” zegt Snitker.

Bij de behandeling van het kortgeding zou een vijftal gedetineerden in de rechtszaal aanwezig zijn. Het Hof acht dit in het kader van de ontwikklingen rond COVID-19 niet wenselijk. “Allowing the hearing to proceed leads to too much interpersonal contact between employees, police, lawyers and plaintiffs, which is not advisable under the current circumstances,” according to a statement by the Court.

Door de drastische beperking van het luchtverkeer tussen de eilanden, is het voor advocaten uit Curaçao niet mogelijk om clienten in St. Maarten bij te staan. En kan de rechter in een enkel geval geen uitspraak doen op St. Maarten. Theo Heyliger, die in de Larimar case wordt bijgestaan door mr. Eldon ‘Peppi’ Sulvaran van het kantoor Sulvaran & Peterson in Curacao, zal op 24 april de uitspraak van de rechter op Curacao mogelijk niet in persoon kunnen bijwonen.

Enkele keren per jaar krijgt het Hof op St. Maarten bijstand van twee rechters uit Curaçao, zegt rechter Snitker. “Daarbij gaat het vooral om belastingzaken. Ook die moeten noodgedwongen worden uitgesteld.”