Geen bouwstop voor Rode Kruis

PHILIPSBURG – Bedrijven en winkels in Philipsburg zijn gesloten, scholen in Front Street en Back Street zijn dicht. De stilte in de stad wordt slechts verbroken door sporadisch verkeer en het gekraai van hanen. Behalve Downtown, daar klinkt gehamer en gedril van boren. Het Rode Kruis timmert er aan daken van woningen. De teams werken tot het einde van de week door, in afwachting van verdere instructies in verband met het coronavirus.

Het Rode Kruis op St. Maarten heeft de beschikking over 3 miljoen dollar van de Wereldbank, via het St. Maarten Recovery Trust Fund, voor herstel van 200 daken van woningen. Deze reparatiewerkzaamheden zijn een aanvulling op de 1041 daken die sinds de verwoesting door orkaan Irma in september 2017 met hulp van het Rode Kruis zijn gerepareerd.

Op verschillende plaatsen in Downtown Frontstreet, Backstreet en in steegjes die de twee straten verbinden, zijn ‘witte helmen’ te vinden. Teams van mannen en vrouwen met witte helmen en gekleed in grijze shirts zijn druk bezig met de reparatie van woningen. “Het gaat om roof emergency repair,” zegt Fanny de Swarte, coördinator van Rode Kruis St. Maarten. “Ik geef toe, twee en half jaar na de orkaan is het voor emergency repair wel laat. Maar dat is de instructie die we van de Wereldbank hebben gekregen.” Het Rode Kruis laat alleen daken repareren. “Voor andere reparaties in en om de woning, moeten wij verwijzen naar de overheid.”

Bewoners van Downtown Philipsburg waren sinds de orkaan verstoken van hulp. Het Rode Kruis koos in overleg met de overheid voor noodhulp aan negen wijken op St. Maarten. Philipsburg was not one of them. Het Rode Kruis gebruikte het John Larmonie Center in Philipsburg om de noodhulp aan de andere wijken te coordineren, dit tot woede van buurtbewoners die tevergeefs bij het centrum aanklopten voor water en voedselbonnen en geen gehoor vonden toen zij aangaven dat hun huis in puin lag. Bij VSA konden bewoners van Philipsburg wel voedselbonnen krijgen, maar geen bouwmateriaal.

Het Rode Kruis was gedurende de afgelopen twee en een half jaar op de hoogte van de erbarmelijke woonsituatie van menig bewoner van Philipsburg, Over the Pond en andere wijken die buiten het hulpprogramma vielen, maar verklaarde eerder niets voor deze mensen te kunnen betekenen. Een aantal hulpbehoevenden trok bij familie in en liet hun onbewoonbare huis achter, waarna verder verval volgde.

Een bewoner van een huis in Front Street heeft in de afgelopen twee jaar voldoende kunnen sparen om materiaal voor de renovatie van zijn dak te kunnen bekostigen en voert de werkzaamheden zelf uit. ‘Iedereen is komen kijken, de afgelopen jaren. Alle instanties hebben de chaos gezien. Zelfs de Koning is hier geweest. Maar hulp? Nee, vergeet het.” Hij schudt zijn hoofd. “Nu hoef ik geen hulp meer, ik doe het nu zelf.”

In april vorig jaar organiseerde ombudsman Gwendolien Mossel in het John Larmonie Center in Philipsburg een bijeenkomst in het kader van het Community Outreach Program. De ombudsman en haar team inventariseerden klachten van buurtbewoners. Veruit de meeste klachten die Mossel uit het westelijk deel van Philipsburg ontving gingen over gebrek aan hulp na de orkaan.

Het Rode Kruis heeft begin dit jaar luchtfoto’s van het eiland laten maken om te zien waar er nog huizen zonder dak zijn. Philipsburg en Over the Pond sprongen in het oog. Teams van het Rode Kruis gingen de stad in om met bewoners te praten en de schade aan de woningen op te nemen. “Voor elk van de geselecteerde huizen is een renovatieplan gemaakt, waarbij het Rode Kruis het dak voor zijn rekening neemt,” zegt Fanny de Swarte, die aangeeft dat er nog aanvragen voor roof repair kunnen worden gedaan. Eigenaren van woningen met schade aan het dak, kunnen contact opnemen met het Rode Kruis via het nummer 545-2333.