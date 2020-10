Overwinteraars mogelijk uitgezonderd van verplichte Covid-verzekering

Share This





















PHILIPSBURG – Veel buitenlandse eigenaren en huurders van vakantievilla’s en appartementen op St. Maarten twijfelen eraan of zij dit jaar op St. Maarten gaan overwinteren. De kosten van een verplichte Covid-verzekering kunnen voor een echtpaar oplopen tot enkele duizenden dollars, terwijl die extra dekking voor de toch al goed verzekerde bezoekers niet nodig is. Dit is een van de redenen waarom de COVID-verzekering nog niet verplicht is, zegt minister van Toerisme, Economische Zaken, Transport en Telecommunicatie (TEATT) Ludmila de Weever.

St. Maarten wil het voorbeeld van Aruba volgen met de invoering van een extra verzekering voor niet-ingezetenen die in geval van Covid-besmetting de medische evacuatie naar de Verenigde Staten dekt. Het St. Maarten Medical Center heeft eenvoudigweg niet de faciliteiten en middelen om buitenlandse Covid-patienten op te nemen. De vraag of elke bezoeker van St. Maarten verplicht moet worden om Covid-insurance te betalen is echter nog steeds onderwerp van discussie.

Inmiddels is een eventuele Covid-premie drastisch in prijs gedaald. Bedroeg de prijs van de extra verzekering aanvankelijk 135 dollar per week, naarmate meer mensen de verzekering betaalden om toegelaten te worden op Aruba daalde de prijs naar 70 dollar per week en inmiddels is de premie gezakt naar 30 dollar per week. De verzekeraar die op Aruba de Covid-insurance aanbiedt, is ook vertegenwoordigd op St. Maarten. “Hier zal een vergelijkbare premie gelden,” zegt minister Ludmila de Weever. “Maar we zijn er nog niet uit, de discussie is nog gaande.”

Globetrotters en mensen die langdurig in een ander land verblijven hebben gewoonlijk een verzekering met wereldwijde dekking waarbij medische evacuatie wordt vergoed, evenals het transport van een overledene naar het land van herkomst. “Al deze punten worden in overweging genomen om te bepalen of we het precies doen zoals Aruba deed en de extra verzekering verplicht stellen, ongeacht waarvandaan je vliegt, of we besluiten om vrijstellingen te hebben voor personen met voldoende verzekeringsdekking voor medische evacuaties vanuit St. Maarten,” legt de TEATT-minister uit.

De Weever herinnert het publiek eraan dat het haar verantwoordelijkheid is om de reputatie van Sint Maarten te beschermen als het gaat om incidenten door Covid-19. “In maart waren we op het Amerikaanse nieuws en er werd gesuggereerd dat iemand met Covid-19 was besmet tijdens zijn vakantie op ons eiland. We moeten die negatieve pers voor St. Maarten vermijden. Ook moeten we bezoekers beschermen en we moeten het op een betaalbare manier doen om ze er niet van te weerhouden naar St. Maarten te komen.”

Fotobijschrift: Achieffoto van de Taylors, Amerikaanse overwinteraars die jaarlijks met vakantie op St. Maarten verblijven en in mei met een repatriëringsvlucht van Delta terug naar de VS vertrokken.

