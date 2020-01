Vestigingsmanager terecht ontslagen en moet ruim USD 1 miljoen terugbetalen

De rechter heeft beslist dat de voormalige vestigingsmanager door de Beheerraad terecht is geschorst en is ontslagen. Verder dient zij USD 1.015,295,00 aan het Hof terug te betalen vanwege derdengelden die niet door haar kunnen worden verantwoord.

PHILIPSBURG — Dinsdag, 21 januari 2020, heeft de Ambtenarenrechter in hoger beroep uitspraak gedaan in de zaak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie tegen voormalig vestigingsmanager van de rechtbank van Sint Maarten.

