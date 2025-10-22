Heera Dijk (D66) wil de Cariben een stem geven in de Tweede Kamer

Door René Zwart

Den Haag – Voor Heera Dijk leek de Tweede Kamer afgaande op de peilingen van nog maar een paar weken geleden onbereikbaar ver weg. Maar nu D66 fors stijgt in de polls heeft ze met haar 18e plek op de kandidatenlijst een reëel uitzicht op het Kamerlidmaatschap. Daarmee is de kans groot dat het Caribische deel van het Koninkrijk na de verkiezingen van 29 oktober weer een ‘eigen’ volksvertegenwoordiger in Den Haag krijgt.

Heera (45) is geboren (in Delft) en getogen in Europees Nederland als kind van een Curaçaose moeder en Surinaamse vader. “Ze waren voor hun studie naar Nederland gekomen en zijn er gebleven. Maar de band met de Cariben is altijd hecht en warm gebleven. We gingen vaak op familiebezoek. Mijn moeder heeft twintig jaar als mentor van de Stichting Studiefinanciering Curaçao bursalen die voor studie naar Nederland kwamen, begeleid. Dan maak je van dichtbij mee hoe moeilijk studenten het hier, ver van huis, kunnen hebben met de andere cultuur en de Nederlandse taal.”

Op de vraag hoe Heera in de politiek verzeild is geraakt, volgt een verrassend antwoord: “Via een modellenwedstrijd. Mijn verhaal over wie ik ben en hoe je in Nederland als meisje van kleur opgroeit, deelde ik op social media. Een oude schoolvriend zei me dat ik de politiek in moest gaan. Ik was niet meteen enthousiast, maar het heeft me toch aan het denken gezet. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 heb ik een sollicitatieformulier ingevuld. Ik vind onderwijs ontzettend belangrijk; daarom was D66 voor mij een logische keuze.” Ze stond oorspronkelijk op een onverkiesbare 11e plek, maar de leden stemden haar omhoog naar plek 8. Nog vóór de verkiezingen vielen twee kandidaten af, waardoor ze naar plek 6 opklom. D66 ging in Delft van 5 naar 6 zetels, waardoor ze alsnog in de gemeenteraad belandde.

Toen het kabinet deze zomer viel, was het diezelfde oude schoolvriend die haar aanmoedigde zich kandidaat te stellen voor de Tweede Kamer. Na gesprekken met de selectiecommissie en uiteindelijk partijleider Rob Jetten kreeg ze een voor een nieuwkomer opvallend hoge, maar destijds kansloze 18e plek op de lijst. “Mijn oma zei altijd al: je weet nooit hoe een vogeltje vliegt.” Ze was van plan – met steun van haar moeder – flink campagne te gaan voeren. “En toen – op 26 augustus – overleed mama en heb ik mijn campagne op pauze gezet.”

De plotselinge dood van haar moeder zette Heera in al haar verdriet ook aan het denken over haar roots. “Ik word een yu di Kòrsou genoemd, maar ik vroeg me zelf vaak af of ik me wel een echte yu di Kòrsou mag voelen. Ik spreek niet eens Papiaments… Toen ontdekte ik dat de meeste jongens van het Curaçaose elftal net als ik in Nederland geboren zijn, maar zich toch met enorme passie voor het eiland inzetten. Dat deed me beseffen: ik voel die passie ook, ik ben ook trots op Curaçao.”

Heera benadrukt dat ze als Kamerlid álle zes Caribische eilanden een stem wil geven. “Vanwege de familiebanden weet ik misschien van Curaçao en Aruba meer dan over de andere eilanden, maar ik heb al her en der contacten gelegd en heb inmiddels ook mijn bronnen die me veel vertellen. Ik sta open, wil leren, alles weten. Ik ben me aan het inlezen, dus ik ben blij dat je me een exemplaar van de bundel over vijftien jaar Caribisch Nederland hebt gegeven. Ik ben al begonnen in de digitale versie. Er is nog heel veel te verbeteren op de BES-eilanden, lees ik. O ja, ik ga natuurlijk ook snel een cursus Papiaments volgen.”

Eén voorbehoud: “Het is helemaal niet gezegd dat ik de portefeuille Koninkrijksrelaties krijg. Ik heb in mijn sollicitatiegesprekken aangegeven dat ik die heel graag wil, maar het is de nieuwe fractie die de woordvoerderschappen verdeelt. Ik zou het natuurlijk wel fantastisch vinden om als Kamerlid – als ik dat word – iets te kunnen betekenen voor de eilanden.”

In het dagelijkse leven is Heera, moeder van twee, docent in Professional Skills voor de opleiding HBO-ICT aan de Haagse Hogeschool. Onderwijs is haar ding: “Niet alle kinderen krijgen goede begeleiding thuis of worden gezien op school. Dit zorgt voor kansenongelijkheid. Ik wil dat alle kinderen gelijke kansen krijgen in het onderwijs. Dat gebeurt nu niet, waar je woont en opgroeit bepaalt voor een groot deel de rest van je leven. Mede daarom voel ik me thuis bij D66.”

Caribische kandidaten

Er zijn bij de Kamerverkiezingen van volgende week meer kandidaten met een Caribische achtergrond, maar deze zijn door hun partij in de achterhoede van de kandidatenlijsten geplaatst: Erica Wever (14/SP), Glenn Helberg (22/ Bij1), Henco Cecilia (24/ChristenUnie) en Simone Richardson (32/VVD). Indien D66 minder dan 18 zetels behaalt, is Heera Dijk toch nog redelijk zeker van het Kamerlidmaatschap omdat kandidaten die voor haar op de lijst staan, zullen doorschuiven naar een nieuw kabinet.

