Corruptie achtervolgt de Venezolaanse diaspora

PHILIPSBURG – Corruptie in eigen land belet Venezolaanse emigranten om in het buitenland een legale status te verkrijgen. Dat zeggen Venezolanen op St. Maarten die tevergeefs in Venezuela documenten aanvragen. “Het treurige is, dat het onze eigen mensen in Venezuela zijn die op allerlei manieren misbruik maken van de situatie in ons land.”

Voor ‘documentos apostillados’ – kopie van een trouwakte, geboortebewijs, bewijs van goed gedrag – geldt in Venezuela een vast tarief in Bolivaros, maar in de praktijk is de legalisering van documenten inzet van handel in dollars. “Er verblijven momenteel miljoenen Venezolanen illegaal in het buitenland. De aanvragen voor documenten stapelen zich in Venezuela op, je kunt maanden, zo niet jaren, op een stempel moeten wachten,” zegt Cesar, als loodgieter werkzaam in de bouw. “Om snel papieren te krijgen, moet je met dollars betalen: 500 dollar voor elk document.”

Overschrijving van dollars naar een bankrekening in Venezuela is niet mogelijk: dollars worden automatisch in Bolivaros geconverteerd. De officiele koers is momenteel 1 USD = 47,248.0792 VEF. “Omdat ik illegaal op St. Maarten verblijf, kan ik zelf geen geld overmaken,” zegt Cesar. “Elke maand geef ik geld aan een landgenoot die wel over papieren en een bankrekening op St. Maarten beschikt. Hij maakt het geld over naar mijn familie in Venezuela en rekent daarvoor twintig procent commissie.”

Enkele legale Venezolanen in St. Maarten hebben er hun business van gemaakt om bij illegale landgenoten geld op te halen en dat tegen betaling van een commissie over te maken. “Maar familie in Venezuela heeft niet veel aan Bolivaros, ze hebben dollars nodig,” zegt Cesar. “Daarom geef ik geld aan Venezolaanse koeriers die voortdurend tussen Venezuela en St. Maarten, Curacao, Aruba en Bonaire vliegen en zij nemen het mee voor cash pick-up door familie in Venezuela. Zij regelen ook betaling van documentos apostillados in dollars. Dit voor een flinke vergoeding uiteraard.”

Voor geld is alles te koop, ook op St. Maarten, beweert de Dominicaanse Milagros (46), die naast ongedocumenteerde Venezolanen woont. Zelf is ze ook illegaal, sinds ze haar werk als kokkin en daarmee haar ziektekostenverzekering verloor. Ze heeft wel geldige verblijfspapieren voor Bonaire, zegt ze. “Maar ik wil op St. Maarten blijven. Het is hier veel leuker.” Ze is op zoek naar iemand die voor haar garant wil staan. “Het proces van legalisatie op St. Maarten kost ongeveer 5.000 dollar,” zegt Milagros. Haar Nicaraguaanse vriend beaamt dat. “Eerst moet iemand, of een bedrijf, voor je tekenen. Daarna betaal je hem het geld.”

Hun Venezolaanse kennissen houden vol dat een garantstelling voor hen niet voldoende is. “Het is voor ons buitengewoon moeilijk om de benodigde documenten op tijd uit Venezuela te krijgen. Hoe sneller je die nodig hebt, des te meer dollars je moet betalen. En dan nog is het de vraag of de stukken binnen de gestelde termijn op St. Maarten arriveren.”

Afgelopen jaar besloot ruim de helft van de illegaal op St. Maarten verblijvende Venezolanen om terug te keren naar huis. “Many of them didn’t have much luck on the island,” zegt Santiago, gediplomeerd elektricien. “I have seen friends struggle because employers on the island didn’t pay them the money they had worked for. A contractor in Middle Region is een vriend van mij twee maanden betaling schuldig, a 60 dollar per dag. Anderen zijn ook door aannemers belazerd.”

Zijn vrienden keerden met lege handen terug naar Venezuela, zegt Santiago. “Daar hebben ze het nu heel erg moeilijk door de schaarste aan voedsel en de almaar stijgende inflatie. Op de zwarte markt betaal je voor een dollar zeker 25 procent bovenop de officiele koers. Zonder dollars kun je in Venezuela niet overleven. Bijna alles wat er aan producten te krijgen is, is geimporteerd en daardoor heel duur. Ik stuur behalve naar mijn familie van tijd tot tijd ook geld naar vrienden, in de eerste plaats naar een vriend die op St. Maarten blind werd en geld nodig heeft voor een oogoperatie.”

Met grote tegenzin accepteert Santiago dat er van zijn money transfers telkens een deel naar enkele welgestelde landgenoten gaat. Een handelaar in Venezuela leende hem het geld voor de reis naar St. Maarten, via de Dominicaanse Republiek en Guadeloupe. “Hij kocht een vliegticket voor mij, en rekende daarvoor 300 dollar extra.” Santiago kreeg de lening omdat hij eerder in Curaçao had gewerkt, bij de bouw van shoppingmall Sambil, een goed betaalde job voor drie maanden. “Een vriend van mij heeft me voorgedragen voor de lening. Ik moet de handelaar het totaalbedrag vermeerderd met 25 procent rente terugbetalen. Ik betaal in termijnen. Als ik een betaling mis, kom ik in grote problemen: zijn mannen weten mij in St. Maarten te vinden en ook mijn familie in Venezuela is dan niet veilig.” In drie maanden tijd heeft hij tweederde van de lening af kunnen betalen. “Ik denk dat het wel goed komt,” zegt Santiago. Misnoegd: “Het treurigste van alles is, dat het Venezolanen zijn die gebruik en misbruik maken van de misere van hun landgenoten. Het is momenteel een en al corruptie in Venezuela.”

###

