D66-Fractie wijst Heera Dijk aan als Woordvoerder Koninkrijksrelaties

Den Haag – De nieuwe fractie van D66 heeft Heera Dijk gekozen tot woordvoerder Koninkrijksrelaties. “Een verjaardagscadeau”, want ze viert vandaag haar 46ste verjaardag. Volgens het nieuwsbericht op Koninkrijkrelaties.nl.

Dijk haalde het Kamerlidmaatschap vorige week woensdag als de nummer 18 op de kandidatenlijst van D66 ruimschoots binnen. Haar partij kwam als de grote winnaar – met 26 zetels – uit de bus. Ook op Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Maarten en Saba kregen de democraten de meeste stemmen. Bij haar gesprekken deze zomer met de selectiecommissie heeft ze meteen kenbaar gemaakt graag de portefeuille Koninkrijksrelaties te willen.

“Ik ben heel blij dat ik het dossier Koninkrijksrelaties mag doen. De eilanden horen volwaardig bij ons Koninkrijk en ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om te zorgen dat we vanuit verbinding bouwen aan duurzame samenwerking en meer kansen voor alle delen van het Koninkrijk. Met mijn wortels in het Caribische deel van het Koninkrijk voelt dit als een enorme eer. Ik voel me trots, net zoals mijn familie en vrienden van de Caribische eilanden, dat ik dit mag doen”, aldus een uitgelaten Heera Dijk die op 12 november voor het eerst in de Kamerbankjes plaats zal nemen.

